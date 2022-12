AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: rinnovata la partnership con Emirates

Fonte: acmilan.com/foto: Credit getty

AC Milan e Emirates annunciano in data odierna il rinnovo della loro lunga partnership. Emirates continuerà a essere Official Airline Partner ePrincipal Partner dei rossoneri, proseguendo un proficuo rapporto di collaborazione che dura da oltre 15 anni.

L'iconico logo "Fly Better" di Emirates continuerà ad essere presente sulle maglie della Prima Squadra maschile in tutte le gare stagionali. Il marchio Emirates comparirà inoltre sulle maglie delle formazioni giovanili coinvolte nel progetto AC Milan Academy, in Italia e all'estero, con l'obiettivo di condividere i valori positivi del calcio attraverso le iniziative delle Academy del Club.

Oltre alla prestigiosa sponsorizzazione sulle maglie, l'accordo continuerà a includere la preminente presenza del marchio Emirates all'interno dello stadio San Siro, nel settore destinato all'hospitality e in ambito ticketing, oltre a ulteriori diritti di marketing.

Quello tra AC Milan e Emirates è un binomio nato nel settembre 2007. L'anno seguente Emirates ha elevato il suo status a Top Institutional Sponsor. Il rinomato marchio è apparso per la prima volta sulle maglie del Club nella stagione 2010/11, connettendo Emirates con i milioni di tifosi rossoneri nel mondo. Da allora, il marchio Emirates è apparso sulle maglie del Club in 590 gare ufficiali, nelle quali i rossoneri hanno segnato ben 967 reti.

Per l'occasione, AC Milan ha fatto visita alla sede centrale di Emirates Group a Dubai. I rossoneri si trovano nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per un camp d'allenamento e per disputare la Dubai Super Cup. Nel corso dell'appuntamento, l'allenatore della Prima Squadra Stefano Pioli, alcuni calciatori della Prima Squadra, il Senior Management di AC Milan e rappresentanti della proprietà del Club hanno incontrato Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e CEO di Emirates Airline & Group, in un momento speciale che ha ufficializzato il rinnovo della partnership e ribadito la visione condivisa dei due brand.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi di prolungare la nostra partnership con Emirates e di consolidare il nostro rapporto con la compagnia aerea più grande al mondo. Così come Emirates, anche AC Milan vuole rafforzare il legame con la sua audience globale. Continuare a farlo al fianco di un brand capace di connettere il mondo dalla sua sede centrale di Dubai ci rende estremamente orgogliosi. Con questo accordo, il sodalizio tra AC Milan e Emirates durerà per quasi due decenni, a dimostrazione di quanto forte e profonda sia la nostra straordinaria cooperazione".

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline,ha dichiarato: "Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con AC Milan e di creare nuove opportunità per interagire con una delle tifoserie più passionali al mondo. Siamo al fianco di AC Milan già da oltre 15 anni, e per la prossima fase della nostra partnership stiamo concependo assieme procedure innovative per presentare al meglio entrambi i nostri brand. La collaborazione con il Club rossonero si aggiunge agli importanti investimenti realizzati in Italia negli ultimi tre decenni, volti a sostenere i nostri clienti, le imprese e le comunità che assistiamo con le nostre quattro destinazioni nel paese".

La collaborazione tra AC Milan e Emirates conferma l'impegno del Club a rafforzare la propria presenza fisica in Medio Oriente, regione strategicamente fondamentale per i Rossoneri. Il calcio è lo sport più popolare e praticato in un territorio nel quale AC Milan conta oltre 2,5 milioni di sostenitori. A conferma del suo impegno, AC Milan ha in programma l'apertura di un nuovo ufficio a Dubai. Esso permetterà al Club di potenziare la propria strategia comunicativa e commerciale in Medio Oriente. Ulteriori dettagli verranno condivisi prossimamente.

La partnership è anche una dimostrazione dell'impegno di Emirates nei confronti dell'Italia, servita da oltre 30 anni. Emirates effettua al momento 36 voli settimanali verso quattro destinazioni: Milano, Roma, Venezia e Bologna.