Al Milan basta Leao: Girona battuto e si è tra le prime 8. Per gli ottavi basta vincere a Zagabria

Il Milan batte 1-0 il Girona nella settima giornata della Champions League Phase e si porta tra le prime otto della classifica; con tre punti tra una settimana a Zagabria, i rossoneri accederebbero direttamente agli ottavi della competizione senza passare dai playoff. A decidere la partita la rete di Leao al 37esimo su assist di Bennacer e le parate di Maignan.

LA PARTITA

In apertura di match la squadra di Michel ha lasciato non pochi spazi al Milan che nei primi undici minuti ha subito avuto due occasioni a disposizione: Reijnders ci ha provato direttamente da calcio piazzato, poi sul successivo corner Leao - lasciato inspiegabilmente solo - ha trovato un attento Gazzaniga sulla sua traiettoria.

Il portiere del Girona è stato tra i migliori in campo nella prima frazione, ma ha subito il primo gol solo al tramonto della prima frazione anche perché aiutato da alcuni errori piuttosto banali dei padroni di casa: al 20esimo Musah ha passato il pallone quando era liberissimo a cinque metri dalla linea di porta, quattro minuti più tardi Theo Hernandez ha ciabattato da posizione favorevolissima, mentre poco prima della mezz'ora è stato il palo a salvare l'estremo difensore argentino.

Il Milan ha costruito ma anche concesso e dopo la mezz'ora il Girona ha avuto due ghiotte occasioni. La più clamorosa è capitata sui piedi di van de Beek, centrocampista olandese che dopo una serpentina nell'area rossonera ha chiamato Maignan al grande intervento. Il portiere francese s'è superato anche in pieno recupero su Herrera, ma prima - più precisamente al 37esimo - Il Milan ha trovato il gol che ha sbloccato e deciso la partita: ben imbeccato da Bennacer, Rafael Leao è andato via al diretto marcatore e poi ha scaraventato il pallone sotto la traversa con potenza e precisione.

Nel secondo tempo è aumentata la pioggia ma non le conclusioni. Anzi. Il Milan è apparso stanco e allora il Girona, soprattutto nei primi minuti, ha provato a mettere la partita sui binari dell'equilibrio. Al 53esimo bravo Gabbia a deviare in corner una conclusione a botta sicura di Tsygankov, poi una manciata di minuti più tardi solo una millimetrica posizione di fuorigioco ha salvaguardato un vantaggio che Bryan Gil aveva annullato con uno stupendo arcobaleno.

Il Milan nell'ultima mezz'ora ha amministrato più che giocato. Ha palesato qualche difficoltà fisica, ma a differenza di quanto accaduto nei primi 60 minuti ha difeso con ordine e portato a casa una vittoria importantissima: la classifica a 90 minuti dalla fine dice sesto posto.