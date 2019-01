Al via l'avventura rossonera di Paquetà: ieri l'arrivo in Italia accolto da Leonardo, oggi primo allenamento in gruppo

In attesa di capire chi potrebbe arrivare nelle prossime settimane, il Milan si gode l'unico acquisto di gennaio già completato, cioè Lucas Paquetà che sabato sera è partito dal Brasile e, dopo uno scalo a Francoforte, è sbarcato ieri nel primo pomeriggio a Malpensa. Il talento brasiliano, comprato dai rossoneri dal Flamengo per 35 milioni di euro più bonus, era già stato a Milano circa un mese fa, ma questa volta è arrivato per restarci a lungo.

IL RUOLO DI LEO - Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che racconta che ieri, ad attenderlo, c'era Leonardo, cioè colui che lo ha voluto fortemente e che ha avuto un ruolo fondamentale nella trattativa per portarlo a Milanello. Paquetà, che è arrivato in Italia accompagnato dai suoi affetti più cari (presenti con lui la moglie Maria Eduarda, la madre Cris, il padre Marcelo, il fratello Matheu e l’agente Eduardo Uram), alloggerà nei prossimi giorni in famoso hotel nel centro di Milano, ma ha già scelto la casa in cui andrà ad abitare.

PRIMO ALLENAMENTO - Intanto, oggi pomeriggio inizierà a tutti gli effetti la sua avventura rossonera: il brasiliano sarà infatti in campo a Milanello con il resto del gruppo milanista che riprenderà gli allenamenti in vista del match di sabato di Coppo Italia contro la Sampdoria. Proprio contro i blucerchiati potrebbe avvenire l'esordio assoluto in maglia rossonera di Paquetà, che indosserà il numero 39 e che anche ieri ha ribadito di ispirarsi ad un giocatore brasiliano che ha fatto sognare i tifosi del Milan, cioè Kakà. Lucas non vuole paragoni con Ricky, ma certamente spera di ripercorrere i suoi passi con la maglia rossonera.