Alciato: "Bomba ad orologeria sul FFP pronta ad esplodere. Qualcosa probabilmente verrà modificato"

Alessandro Alciato di Sky Sport ha parlato della situazione del Milan in relazione alla sanzione UEFA e della questione Financial Fair Play: "Finchè non ci saranno delle decisioni definitive, il fondo Elliott non potrà stilare dei business plan definitivi sul Milan per poter programmare da qui ai prossimi anni, perchè non saprà con cosa dovrà confrontarsi. Il FFP è un problema che può essere esteso alle due milanesi, che non possono spendere quanto vorrebbero, ma è un problema globale di tutto il mondo del calcio. A questo proposito c'è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. Se, come si vocifera sempre più frequentemente negli ambienti che contano nel mondo del calcio, il Manchester City - ma non escluderei anche il Paris Saint-Germain - dovessero essere escluse dalle competizioni UEFA, potrebbero ricorrerei ai tribunali ordinari e non sportivi. Si creerebbe un caos senza precedenti e, molto probabilmente, un tribunale ordinario darebbe ragione ai club, perchè non ci sono motivazioni valide per cui una proprietà non possa spendere i propri soldi. FFP rivisto? Sì, qualcosa probabilmente dovrà accadere. Anche se non so dire - e nessuno lo sa - in che modo".