Altro giro (internazionale), altro rumore. Quello che più conta è il ritorno di Zlatan

La convocazione di Zlatan Ibrahimovic in nazionale ha generato - ancora una volta - rumore, dopo il tanto (troppo) inchiostro sprecato sulla partecipazione a Sanremo. Lo svedese non dedica abbastanza tempo al Milan, questo il tono più o meno generico che accompagna le notizie sul ritorno di Ibra in maglia gialla. Ma cosa sarebbe successo se Zlatan avesse rifiutato la chiamata della federazione? Ibra è egoista, non pensa abbastanza alla Svezia, la sua nazionale, la sua nazione.

LA NOTIZIA FONDAMENTALE - Quello che è passato in sordina, invece, è il recupero del campione di Malmo, tornato a disposizione dopo l'infortunio accusato in Roma-Milan. Ibrahimovic ha lavorato in gruppo e sarà a disposizione contro il Manchester ma soprattutto al Franchi, dove non ci sarà Rebic, appiedato per due giornate dal Giudice Sportivo. Il ritorno di Zlatan è una notizia bellissima per il Diavolo, chiamato ad un'impresa in Europa League ma soprattutto ad una prova di forza contro la Fiorentina. Senza il croato, con Leao reduce da un problemino muscolare (oggi ha lavorato a parte), Ibra diventerà ancor di più essenziale.

QUELLO CHE PIU' CONTA - Inutile ripetere la solita solfa sulla sosta per le gare internazionali. Disperdere le rose durante una pandemia non appare tra gli esercizi più saggi, ma il calcio non può limitarsi solo agli interessi dei club. Detto questo, che Ibra parta o non parta deve interessare poco, la cosa più importante è che lo svedese giochi le prossime partite e aiuti il Milan a superare questi grossi scogli. Se i rossoneri riuscissero ad arrivare ai quarti di Europa League e a vincere a Firenze, la pausa diventerebbe dolce e serena, con grande (e concreta) fiducia per il finale di stagione, a prescindere dalle varie chiamate delle Nazionali.