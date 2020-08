Attacco Milan, con Diaz si completerebbero le "coppie". Il resto dipenderà da Paquetà

Il Milan è vicino, molto vicino, a Brahim Diaz, talento cristallino del Real Madrid che arriverebbe in prestito, ancora da capire sé con diritto di riscatto o meno. A prescindere dalla formula, lo spagnolo arricchirà il reparto offensivo milanista di qualità ed inventiva, oltre a completare, almeno in questo momento, le cosiddette "coppie" richieste da Stefano Pioli. Castillejo, Saelemaekers, Calhanoglu, Paquetà, Rebic, Leao, Ibrahimovic e appunto Diaz che tatticamente dovrebbe fungere come una sorta di jolly, anche se, per caratteristiche, dovrebbe svolgere principalmente il ruolo di vice Hakan.

COPPIE FATTE MA MANCA QUALCOSA - Otto giocatori per quattro ruoli sarebbero chiaramente sufficienti in vista della stagione 2020/21, vista anche l'interscambiabilità di molti profili: Diaz potrebbe giocare sostanzialmente ovunque, Rebic e Leao sarebbero sia perni del tridente sia alternative di Ibrahimovic, Saelemaekers è un profilo adattabile anche a sinistra. Cosa manca dunque? Numericamente nulla, almeno per quanto concerne i discorsi di carta. E' indubbio che un centravanti alternativo potrebbe servire, così come sarebbe importante tesserare un laterale con grandi capacità realizzative. Per farlo però servirà una partenza obbligata, quella di Lucas Paquetà.

IL TASSELLO FINALE - Se il Milan riuscisse a far partire il brasiliano a condizioni favorevoli potrebbe provare ad affondare per un altro giocatore offensivo più idoneo al 4-2-3-1 di Stefano Pioli. In questo senso non bisogna sottovalutare anche l'ipotesi scambio: se a fine mercato si presentasse un'occasione alla Rebic-André Silva, il Milan avrebbe la chance di sistemare il tutto senza esborsi. Nulla vieta di puntare ancora sul classe '97, ma con Calhanoglu e Diaz, l'ex Flamengo rischierebbe di giocare pochissimo e, di conseguenza, il suo valore scenderebbe ulteriormente. Ecco perché l'ultimo tassello, quello che potrebbe fare la differenza sulle sorti del reparto offensivo milanista, sembra dipendere proprio da Paquetà, già vicino alla partenza durante il mercato di gennaio.