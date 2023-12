Bennacer a SportMediaset: "Certo che crediamo nello Scudetto... Ibra ci aiuterebbe. Milan a vita? Perché no?!"

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di Claudio Raimondi di SportMediaset.

Sei tornato in campo dopo 6 lunghi mesi di attesa...

"Quando sono entrato in campo ho dimenticato questi mesi. L'atmosfera e i tifosi, quando li ho sentiti, mi hanno emozionato e fatto dimenticare questi duri mesi di lavoro".

Cosa hai pensato in questi mesi?

"Non è stato sempre facile, ci sono stati giorni molto molto difficili, ma fa parte di questo mestiere. Ho lavorato tantissimo per tornare, l'ho fatto molto bene, gestendo bene il tempo. Sono molto orgoglioso perché ho imparato tante cose in questi mesi".

Ti sei aggrappato alla religione?

"Sempre, ogni giorno, la fede mi accompagna. È un qualcosa che mi fa vedere le cose positive".

Come stai?

"Voglio aggiungere le mie qualità alla squadra, dando tutto ciò che posso dare. Non ho ancora il ritmo, non sono ancora al 100%, ma arriverà molto presto".

L'ultima volta a Bergamo avevi segnato tu...

"Un gol aiuterebbe la squadra, quindi se posso farlo certo che ci proverò; mi farebbe anche piacere. Ma penso solo ad aiutare la squadra: se sarà con un gol è bene, se sarà recuperare un pallone importante o fare un assist sarà buono lo stesso".

Milan da Scudetto?

"Noi siamo molto concentrati sulla stagione. Siamo un po' in ritardo, ma il campionato è lungo, quindi siamo molto concentrati sulle prossime partite. Poi vedremo per il resto".

Sei un giocatore duttile... C'è un altro te nel calcio?

"Bella domanda questa... Ogni giocatore ha le sue qualità, io ho le mie. Qualcuno mi assomiglia, ma è ovvio che provo a giocare con le mie qualità. Se vedono che questa aiutano la squadra, allora è bene".

Sei un leader silenzioso del Milan: vuoi provare a dare tutto per portare in alto il Milan?

"Certo che crediamo nello Scudetto. L'emozione mi è passata, ora si lavora. C'è una strada molto lunga, dobbiamo puntare partita dopo partita".

Champions difficile...

"Siamo il Milan, non è ancora finita. Abbiamo ancora qualche chance, quindi faremo di tutto per provare a qualificarci".

Quanto vi potrebbe dare Ibrahimovic?

"Come compagno Ibra ha portato qualcosa alla squadra. Con lui e con gli altri compagni non abbiamo parlato di questo. Non so se verrà. Ma Ibra resta Ibra: aiuterebbe tutti".

Chi ti piace dei nuovi centrocampisti?

"Tutti sono molto bravi, tutti hanno un loro stile di gioco. Tutti sono molto forti. Stiamo lavorando per creare qualcosa di ancora migliore".

Sei molto legato ad Adli...

"Lui è così, è uno che porta gioia nello spogliatoio, fa ridere sempre. Quando lui non sta bene, non lo fa vedere: questo è buono perché pensa sempre alla squadra".

Vuoi rimanere nel Milan a vita?

"Perché no?! Non so cosa succederà domani, ma il Milan è una squadra che ho nel cuore".