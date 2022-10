Bennacer punto fermo: mai più senza. Anche in futuro (PODCAST)

MilanNews.it

Grande inizio di stagione per Ismael Bennacer, che in questa avvio ha già trovato un gol nel pareggio contro l'Atalanta. L'algerino è un punto fermo della squadra di Pioli: metronomo, ruba palloni e dribblatore. Queste sono alcune delle tantissime caratteristiche che differenzino l'ex Empoli dagli altri centrocampisti in Italia.



Anche in Europa Bennacer sta trovando molti ammiratori. Per questo il Milan vuole blindare il proprio gioiello del centrocampo. Il rinnovo non è ancora fatto, ma i discorsi andranno avanti per trovare un'intesa con il giocatore e l'entourage. Nel podcast odierno parliamo dell'inizio di campionato e del futuro di Ismael. Buon ascolto!