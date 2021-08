Brahim Diaz, crescita tecnica e tattica: sarà il jolly di Pioli

Brahim Diaz è stato sicuramente il faro dell'estate del Milan. Ritornato con l'obiettivo di diventare un top player - presentandosi con la maglia numero dieci -, lo spagnolo vuole mettersi in mostra per guadagnarsi un posto tra i titolari rossoneri ed ottenere un pass da Luis Enrique per i Mondiali in Qatar del prossimo anno. Ma se dal mercato non dovesse arrivare un altro trequartista (si suppone il titolare), il Diez in caso di cambio modulo dovrebbe adattarsi in altre zone del campo oppure convincere il tecnico a mantenere il 4-2-3-1 ed a utilizzarlo come "starter".

CRESCITA TECNICO-TATTICA - Il gol siglato contro la Sampdoria nella prima giornata di Serie A è la ciliegina sulla torta di un ottimo precampionato. Anche lo stesso Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa odierna, ha voluto sottolineare la crescita dell'andaluso, ammettendo di averlo trovato "più pronto". Ed è giusto così, perché il classe '99 aveva bisogno di tempo per adattarsi ad un altro calcio, senza però perdere le caratteristiche che lo distinguono dagli altri giocatori. A Marassi abbiamo visto un Brahim Diaz diverso dal solito: un trequartista a tutto campo che si sacrifica per la squadra - pur restando il solito funambolo in fase di ripartenza ed impostazione. Sacrifici, però, che hanno abbassato ulteriormente la lucidità del giocatore: Diaz, infatti, ha sofferto le tante energie disperse, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo. E questo sarà sicuramente un aspetto da curare. Ma il tempo è tutto dalla sua parte. Dunque, Brahim sarà il jolly di Stefano Pioli in questa stagione ed è pronto ad espirimere tutto il suo potenziale, come espresso dallo stesso giocatore al suo ritorno in città.