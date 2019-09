Calabria-Conti, a destra il Milan è ben coperto: Davide parte avanti, Conti aspetta la sua chance

Per il ruolo di terzino destro, Marco Giampaolo avrà quest'anno l'imbarazzo della scelta visto che ha a disposizione due giovani che hanno davanti un grande futuro. Davide Calabria e Andrea Conti si giocheranno ogni domenica la maglia da titolare sulla fascia destra, con il primo che al momento parte in vantaggio: nelle prime due giornate di campionato, è stato infatti il prodotto del settore giovanile milanista ad essere schierato in campo, mentre per ora l'ex Atalanta è rimasto a guardare il compagno in panchina.

DUE OFFERTE - In estate, Conti ha avuto più di un'offerta: Parma e Werder Brema, infatti, gli hanno proposto un posto nelle loro squadra, ma, nonostante potesse andare a giocare con continuità, Andrea ha deciso di restare in rossonero per giocarsi le sue chance. Nei giorni scorsi, il suo agente ha spiegato questa scelta: "Andare via dal Milan significava andare via da sconfitti e io ho sempre detto ad Andrea che deve avere come obiettivo quello di tornare suoi suoi livelli per potere, in futuro, guardarsi alle spalle senza rimpianti".

GRANDE SPINTA - Per ora, la maglia da titolare sulla destra è saldamente sulle spalle di Calabria, il quale però non dovrà mai abbassare il suo rendimento perchè dietro di lui Conti scalpita parecchio. Giampaolo chiede grande spinta ai suoi terzini e a destra con due giocatori come Andrea e Davide può certamente dormire sonni tranquilli.