Caldara a MN: "Rientro? Manca poco, voglio giocare con Romagnoli. Piatek top in Serie A, vive per il gol"

Presente insieme al resto dei compagni all'evento di Banca BPM, il difensore rossonero Mattia Caldara ha parlato così ai microfoni di MilanNews.it: "Siamo molto contenti di essere qui, un'altra serata per fare gruppo e stare insieme. Il gruppo è forte, fa la differenza nei momenti di difficoltà e ci stiamo sempre aiutando".

Condizione fisica: "Ho già fatto qualche allenamento con la squadra, mi manca poco ormai. Devo solo ritrovare confidenza con la palla e ci siamo".

Rientro in campo per quale data? "Non ne voglio dire. So solo che sono alla fine del tunnel e manca poco".

La difesa attuale: "Ad inizio stagione prendevamo gol per sfortuna, poi col lavoro abbiamo ottenuto grandi risultati. Siamo contenti, dobbiamo continuare così".

La vittoria contro l'Atalanta: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, nessuno è passato così a Bergamo. La stessa Juventus ci ha perso tre a zero, abbiamo dimostrato di valere il quarto posto".

Piatek impressiona negli allenamenti? "Fin dal primo giorno mi ha colpito la sua voglia di fare gol, vive per quello. È incredibile, in area credo sia uno de più forti in Serie A e anche spalle alla porta fa salire la squadra e aiuta. Siamo fortunati ad averlo con noi".

Gruppo più solido, cosa è cambiato? "Le vittorie aiutano, inutile girarci intorno. Fanno allenare con serenità e nello spogliatoio tutti ci vogliamo bene. Si corre per il compagno e lavoriamo forte".

La voglia di giocare con Romagnoli: "Ho molta voglia, me la porto dietro da quando sono arrivato al Milan. Non vedo l'ora".

Su Gattuso: "L'ho visto solo da fuori fino ad ora perché non ho giocato, ma è un grande motivatore in partita perché incita e sprona sempre, anche nelle difficoltà".

Confronto con la società: "Leonardo e Maldini sono quotidianamente a Milanello. Quando nei mesi passati mi vedevano al lavoro da solo a Milanello, mi confortavano e mi dicevano di rientrare con calma pensando al fisico. Di stare al massimo".

La voglia di Milan: "Dopo quattro mesi fermo, ho una voglia che non so descrivere. Il campo è tutto, non vedo l'ora di poter dimostrare il mio valore ringraziando la società che ha creduto in me. Manca poco".

In allenamento fermi Piatek? "Sto facendo le prove (ride, ndr)".

Chi ti ricorda il polacco? "Per la voglia di far gol mi ricorda Inzaghi, ma la sua capacità di gestire la palla è da attaccante completo".

La Juventus: "È il passato, sono felice al Milan. L'unica cosa che mi interessa e giocare e fare bene per questi colori".

La voglia di avere grandi successi al Milan: "Siamo giovani, speriamo di creare qualcosa di importante. Partiamo da quest'anno con la Champions".

Il blocco Nazionale in rossonero: "È la speranza di tutti noi a Milanello, lavorare insieme ci aiuta a crescere".