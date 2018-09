Caldara-Castillejo, personalità e qualità per Gattuso: col Dudelange si è capito che sono da Milan

Contro il Dudelange, Gattuso ha concesso spazio alle "seconde linee", ovvero a quei giocatori che hanno trovato meno spazio in questo inizio di stagione. Non tutti hanno sfruttato l’occasione (Bertolacci e José Mauri, ad esempio, hanno deluso e non poco), questo è vero, ma un paio di “nuovi” si sono messi in luce. Come riporta il quotidiano Tuttosport, le prestazioni di Caldara e Castillejo necessitano di una sottolineatura.

MATURITA' - Il difensore era certamente l’uomo più atteso. Mattia, dopo le tre panchine consecutive, ha giocato col piglio del calciatore maturo, che non sente pressioni e non si sente sotto esame. Ok, il valore degli avversari era decisamente basso, ma qualcosa di importante si è intravisto. Gattuso non ha ancora deciso se riproporre Caldara anche contro l’Atalanta (il ballottaggio è sempre con Musacchio), ma è giusto un dettaglio: il ragazzo ci metterà poco a diventare un titolare inamovibile.

SUSO RISCHIA? -Buona la prima (da titolare) anche per Samu Castillejo e non soltanto per l’assist fornito a Higuain. L’ex Villarreal si è mosso bene, soprattutto nella ripresa, rifornendo il Pipita coi tempi giusti. Suso - evidenzia Tuttosport - è quello che più rischia il posto: certamente non a breve, ma nel lungo periodo non è da escludere una staffetta tutta spagnola.