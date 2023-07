Calendario horror per il Milan, ma c'è un modo per esorcizzarlo...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato sorteggiato ieri il calendario della Serie A 2023-2024 e, per il Milan, non ci sono stati molti sorrisi... È vero che 'tanto prima o poi bisogna affrontarle tutte', ma facendo i conti tra la paventata rivoluzione estiva e le tante gare della fase a gironi di Champions League la situazione dei rossoneri è piuttosto complicata...

...sin dalle prime giornate. Dopo l'esordio a Bologna e contro il Torino a San Siro, nei primi 10 turni, infatti, Giroud e compagni affronteranno ben 5 big match: a Roma contro Mourinho alla terza, il derby in casa Inter alla quarta, la Lazio a San Siro alla settima, la Juventus in casa alla nona per chiudere al "Maradona" contro il Napoli alla decima. Il resto del calendario è abbastanza diluito, anche se bisogna assolutamente sottolineare il doppio impegno in una settimana a fine aprile contro l'Inter (33esima giornata) e Juventus (34esima giornata), in mezzo ad altre sfide eventuali di altre competizioni probabilmente decisive.È chiaro che, con questo sorteggio, il Milan ha ancora più bisogno di fare un mercato importante e ben pensato, sia nei ruoli da sistemare che, anche, nelle tempistiche. Al momento, Furlani ha ufficializzato gli arrivi di Loftus-Cheek, di Sportiello e di Luka Romero, ma la rosa ha bisogno di ancora tante pedine e sono tanti i nomi che il MIlan sta trattando da vicino e che potrebbe, presto, chiudere, soprattutto a centrocampo. L'ideale, d'altronde, sarebbe consegnare a Pioli una squadra pronta in tutti i sensi il prima possibile in modo da affrontare al meglio le durissime prime 10 giornate.