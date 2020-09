Calhanoglu c’è! Subito gol e un assist alla prima: ora va blindato col rinnovo

Calhanoglu c'è: "si vede e si sente". Alla prima gara ufficiale il numero 10 rossonero ha regalato già qualche perla ai tifosi devoti al Diavolo ed è entrato di diritto nel tabellino post-gara. Il nativo di Mannheim, infatti, è stato autore di un gol - di alta balistica - e di un assist - fantastico al compagno di avventure motociclistiche Zlatan Ibrahimovic. Nonostante gli avversari non fossero di prima categoria, Calhanoglu ha dimostrato, sin dai primi minuti, una grande voglia di fare bene e una grande concentrazione, che gli assegnano quindi il "diploma di maturità".

QUALITÀ E QUANTITÀ - Calhanoglu sarà sicuramente un perno fondamentale di mister Stefano Pioli per la nuova Serie A che sta per iniziare. Il trequartista turco sarà chiamato a ripetere, o meglio a migliorare le prestazioni superbe del finale della scorsa stagione. Qualità e quantità che sono preziosissime ad una squadra che vuole ambire ai grandi palcoscenici del calcio. Hakan, ora tocca a te: i tifosi ormai hanno aspettative alte - se non al superlativo - e sono a conoscenza delle potenzialità che ancora nascondi. Dunque, come si direbbe dalle tue parti, "Başarısız olma!".

RINNOVO. Con il contratto in scadenza nel 2021, il Milan presto dovrà incontrare il suo agente per blindarlo. L'idea è prolungare fino al 2024 con adeguamento salariale. Calhanoglu potrebbe arrivare a 3 milioni comprensivi di bonus.