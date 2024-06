Camarda e il rinnovo da futuro big. Ma quanto guadagnano gli altri wonderkid d'Europa?

vedi letture

Francesco Camarda si è legato al Milan fino al 30 giugno 2027 con un contratto importantissimo per un ragazzo della sua età, che andrà a guadagnare 800mila euro l'anno. Ma qual è la situazione relativa ai grandi talenti dei migliori campionati europei?

Abbiamo preso in considerazione i migliori Under 18 che hanno già fatto il salto nelle squadre più importanti d'Europa per capire quanto siano disposti i club a spendere per trattenere questi gioielli grezzi dal sicuro avvenire.

Il sedicenne più famoso al mondo in questo momento è Lamine Yamal, di otto mesi più grande di Camarda. E come il rossonero anche il catalano detiene il record di più giovane esordiente nel suo campionato: una presenza nel 2022/23, quest'anno invece 50 presenze in tutte le competizioni che gli sono valse la chiamata nell nazionale maggiore spagnola, divenendo il più giovane esordiente delle Furie Rosse e il più giovane marcatore. Il Barcellona gli riconosce 800 mila euro, più 200 mila di bonus. Incredibile la clausola rescissoria: 1 miliardo di euro.

Il suo compagno di squadra, Pau Cubarsi ha sei mesi in più di Yamal, 14 mesi in più di Camarda. E tanto basta per avere un ingaggio ben migliore: 1.9 milioni netti fino al 2027. E clausola rescissoria da 500 milioni di euro. I due spagnoli sono stati inseriti nella lista iniziale di Luis de la Fuente per Euro 2024, ma in quella definitiva vi è rimasto solo Yamal.

18 anni compiuti a marzo per Jorrel Hato, difensore dell'Ajax. È il terzo giocatore più giovane a fare il suo esordio con i lancieri, avvenuto a 16 anni e 335 giorni. Più precoci di lui solo Ryan Gravenberch e Clarence Seedorf. Il tecnico John van 't Schip in questa stagione gli ha persino consegnato la fascia da capitano, rendendolo il più giovane ajacide ad avere questo onore. Lo scorso 21 novembre ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore olandese a 17 anni, 8 mesi e 14 giorni. L'Ajax gli riconosce 520mila euro annui.

Ha compiuto 18 anni a novembre, Leny Yoro che in questa stagione è diventato il perno della difesa del Lille di Paulo Fonseca. È destinato a una big europea e alla nazionale maggiore francese. Eppure il suo stipendi obase a oggi è di soli 200mila euro. Il suo contratto scade nel 2025. Sempre a Lille da segnalare un altro enfant prodige: Ayyoub Bouaddi, di cinque mesi più grande di Camarda. Il centrocampista è stato schierato in 18 occasioni in questa stagione. Per lui 140mila euro netti fino al 2026.

Warren Zaire-Emery è probabilmente il 18enne più forte al mondo, a oggi. Punto fermo del centrocampo del Paris Saint-Germain e convocato da Deschamps per Euro 2024, lo scorso aprile ha firmato un contratto da 4.6 milioni annui fino al 2029. Il suo contratto precedente era di 140mila euro netti.

Ha giocato titolare contro il Milan, Lewis Miley, lo scorso 13 dicembre. Nella partita che ha portato i rossoneri in Europa League, il centrocampista aveva servito l'assist per il momentaneo vantaggio di Joelinton. 18 anni compiuti il 1° maggio, ingaggio da 162mila euro.

Chiudiamo con Endrick, che il 21 luglio compirà 18 anni. Ha già 4 presenze e 2 reti col Brasile ed è stato già preso il Real Madrid. I campioni d'Europa gli riconosceranno 2 milioni l'anno.