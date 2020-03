Campionati sospesi ed ottica coppe europee: il Milan da settimo potrebbe vivere un'estate simile al 2006

L'Italia sta attraversando un periodo difficilissimo, tanto che la competizione sportiva, attualmente sospesa, passa in un piano remoto, quasi insignificante. Ad oggi non c'è certezza di cosa accadrà al prosieguo della Serie A, ma nei prossimi giorni, quando la UEFA deciderà cosa fare con gli Europei, potrebbe arrivare una prima risposta. Qualora da Nyon decidessero (in maniera assennata) di posticiparlo al 2021, ogni campionato potrebbe trovare la sua naturale conclusione nei mesi che verranno, con la consapevolezza che in estate ci sarà meno tempo per la preparazione e ovviamente per il calciomercato (forse l'aspetto più positivo di tutta questa vicenda).

CALENDARIO - Assumendo che l'Europeo si disputasse nel 2021 e che i campionati possano concludersi entro la fine di giugno, cosa succederebbe alle qualificazioni delle prossime competizioni UEFA? Il rischio, concreto, è che il calendario venga ammassato in poche settimane, costringendo i club a prepararsi per la nuova stagione ad un passo dalla fine della precedente. Guardando la posizione del Milan non parliamo ovviamente di Champions (il problema si potrebbe manifestare anche lì per i club di campionati con un ranking basso), ma degli eventuali primi turni di Europa League.

NESSUNA PAUSA - Osservando la classifica attuale è ormai chiaro che la Roma sia inarrivabile, quindi il Milan potrà solamente lottare per il sesto posto, attualmente occupato dal Napoli, o addirittura per il settimo, posizione che verosimilmente quest'anno garantirà la qualificazione all'Europa League. Ad oggi il Milan occupa proprio quello slot, considerando però che Hellas e Parma, distanti un punto, potrebbero mettere la freccia. Se la corsa col Napoli dovrebbe premiare i partenopei, i rossoneri potrebbero rischiare di giocare due turni preliminari come nel 2017, ma con l'ulteriore "aggravante" della stagione lunga. Si potrebbe verificare una situazione simile a quella del 2006, quando i tanti milanisti partecipanti al Mondiale si presentarono subito a Milanello in vista del preliminare con la Stella Rossa. Ovviamente qua si parlerebbe dell'intera rosa, o meglio di ciò che ne resterà: uno scenario da tenere in considerazione in vista della probabile, ennesima, rivoluzione estiva.