Campo, mercato e rinnovi: il caldissimo mese di gennaio del Milan

MilanNews.it

Terminato il Mondiale e quasi concluso il 2022, il Milan si prepara a vivere il nuovo anno con la speranza di togliersi tante soddisfazioni. Dopo il ritiro a Dubai, la squadra rossonera è tornata in Italia e proseguirà a Milanello la sua preparazione in vista del primo match del 2023 contro la Salernitana. I rossoneri sono attesi da un mese di gennaio caldissimo tra campo, mercato e rinnovi.

CAMPO - La sfida di Salerno è la prima di una lunga serie di gare che attende la squadra di Pioli che è attesa da ben sette partite tra il 4 e il 29 gennaio: cinque di campionato (Salernitana, Roma, Lecce, Lazio e Sassuolo), una di Coppa Italia (Torino) e una valida per la Supercoppa italiana (Inter). Oltre ad alzare un trofeo e passare il turno in coppa, il Diavolo dovrà cercare di fare più punti possibili in Serie A, sperando di rosicchiare qualche punto al Napoli capolista.

MERCATO - A gennaio riaprirà poi il mercato e in via Aldo Rossi sono in atto delle valutazioni in primis sul reparto dei portieri: il recupero di Maignan procede purtroppo a rilento e se il rientro in campo dovesse slittare di troppo tempo il Milan potrebbe andare a prendere un nuovo portiere visto che Tatarusanu e Mirante non stanno dando le giuste garanzie. Si parla con insistenza per esempio di un possibile sbarco in anticipo di sei mesi di Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta già bloccato per l'estate. Attenzione poi anche all'attacco visto il nuovo infortunio di Origi: anche in questo caso, se lo stop dovesse essere troppo lungo non è escluso che il Milan torni sul mercato per cercare un centravanti visto che che anche Ibrahimovic è ancora ai box. I dirigenti rossoneri dovranno poi lavorare pure sul mercato in uscita, con il futuro di Bakayoko e Adli che, per motivi diversi, resta incerto.

RINNOVI - Ma nel mese di gennaio del Diavolo non ci sono solo campo e mercato: nelle prossime settimane, infatti, si attendono novità importanti in merito ai rinnovi di Ismael Bennacer e di Rafael Leao. Il Milan è in trattativa da tempo perchè punta a prolungare il contratto di entrambi, ma per ora è stato trovato l'accordo con nessuno dei due. La speranza in via Aldo Rossi e tra i tifosi milanisti è che il mese di gennaio possa portare la firma di almeno uno dei due.