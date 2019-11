Caos Ibra: traduzioni imprecise, smentite nette e un amore mai tramontato

Zlatan Ibrahimovic non smette di far discutere e parlare di sè. Persino a 38 anni suonati, quando ormai la carriera sembra essere destinata all'inevitabile e fisiologico tramonto, dopo aver dettato legge anche nella Major League Soccer americana, con 53 gol segnati in 58 partite ufficiali con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Proprio il contratto con la franchigia della California, che garantisce allo svedese quasi 6,4 milioni di euro all'anno, scadrà il prossimo 31 dicembre e ciò apre a tre possibili scenari: prolungamento con i LA Galaxy, ritorno in Europa o ritiro. Le dichiarazioni nel recente passato dello stesso Ibra e quelle di Maldini hanno fatto da antipasto alla vera e propria bomba mediatica sganciata nella tarda serata di ieri sera da Don Garber, commissioner della MLS, ai microfoni di ESPN.

TRADUZIONI IMPRECISE - "Zlatan Ibrahimovic è stato ingaggiato ora dal Milan". Apriti cielo. Nel giro di pochi minuti la notizia compie il giro del mondo, espandendosi a macchia d'olio e facendo impazzire i tifosi rossoneri. Nel corso della stessa intervista, però, Garber dice anche "Mi piacerebbe rivederlo nella MLS, ma dipenderà dai Galaxy". Il misunderstanding nel significato nasce da una differenza a livello di traduzione tra inglese e americano. Il commissioner dice letteralmente "who is been recruited by AC Milan", ma 'been recruited' in americano assume una sfumatura diversa rispetto all'inglese 'to recruit', che significa 'assumere, reclutare, ingaggiare'. Il concetto che intendeva esprimere il dirigente a stelle e strisce è che il Milan sarebbe interessato a Ibra, che stia provando a prenderlo, non che sia già tutto fatto. Comunque una notizia, a patto che Garber sia informato sui fatti e non riporti semplicemente dei rumors con l'intento di esaltare il livello della MLS.

SMENTITE NETTE - Subito da fonti vicine al Milan sono giunte secche smentite, sottolineando che non ci siano riscontri di trattative o interessamenti del club nei confronti di Ibrahimovic. Il Diavolo ad oggi non contemplerebbe l'idea di ingaggiare lo svedese, pur avendo aperto all'arrivo di giocatori con maggior esperienza tramite le parole di Gazidis, pronunciate durante la recente assemblea dei soci: "La nostra strategia non esclude investimenti in giocatori di esperienza che possano fare da guida ai giovani nel loro percorso di crescita e miglioramento, come abbiamo fatto acquistando Higuain e come faremo ancora". Anche Dan Courtemanche, vice presidente esecutivo della comunicazione della MLS, nella notte italiana ha precisato: "A dispetto di numerose notizie errate, il commissioner della MLS Don Garber non ha dichiarato che il Milan sta acquistando Zlatan Ibrahimovic". Le parole di Garber, però, non possono essere ignorate. Sono state pronunciate, anche se con un significato diverso rispetto a quello attribuitogli inizialmente.

UN AMORE MAI TRAMONTATO - Tutto questo è bastato per riaccendere l'affetto dei tifosi del Milan, tornati a sognare all'idea di rivederlo a Milanello, nei confronti del protagonista per eccellenza dell'ultimo Scudetto vinto dai rossonere. Un amore mai tramontato, quello tra i tifosi del Diavolo e Zlatan Ibrahimovic, che, a sua volta, ha ribadito in più circostanze nel corso degli anni il legame con questi colori. Recentemente, però, lo stesso svedese non ha parlato in termini esattamente lusinghieri del Milan attuale, definendolo: "Un disastro: tante parole, pochi fatti. Questo non è il club del quale tutti si sono innamorati, in Italia e nel mondo. Forse oggi c’è gente sbagliata che dovrebbe stare da altre parti". Il Milan e Ibra, una telenovela che è pronta a tornare protagonista anche in questa stagione, come già successo in ogni sessione di mercato a partire dall'estate 2017, quando Zlatan giocava ancora al Paris Saint-Germain. La sensazione è che quella di ieri sera non sia l'ultima puntata di questa soap opera.