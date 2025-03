Cardinale-Furlani, quanti temi sul tavolo: dal nuovo ds all'allentore, fino al mercato estivo e al nuovo stadio

Mentre a Milano andava in scena il giallo sul malumore di Sergio Conceiçao (poi lo stesso allenatore portoghese ha smentito il suo portavoce), a New York è andato in scena il primo di una serie di incontri tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, e Giorgio Furlani, ad rossonero volato nelle scorse ore negli Stati Uniti per vedere il manager americano e pianificare le linee guida del futuro del club di via Aldo Rossi.

TANTI TEMI SUL TAVOLO - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, i due si confronteranno su vari temi, tutti fondamentali per l'assetto della società milanista: la scelta del direttore sportivo, l’allenatore su cui costruire il nuovo ciclo, il budget a disposizione per il mercato estivo, la cessione di uno o più big, il dossier relativo allo stadio. Si tratta di aspetti molto importanti per il futuro del Milan, in particolare non possono essere assolutamente sbagliate le scelte del ds e dell'allenatore.

NUOVO DS - In questo momento, un tema caldissimo è proprio quello del nuovo ds dopo che nei giorni scorsi Cardinale e Ibrahimovic hanno incontrato tre possibili candidati. In pole sembra esserci Igli Tare, ex dirigente della Lazio, visto che Andrea Berta è in trattativa avanzata con l'Arsenal, mentre Fabio Paratici è attualmente squalificato per il caso plusvalenze. Chissà che dopo questi incontri a New York tra Cardinale e Furlani non arrivi l'accelerazione decisiva.