Cercasi padrone per la fascia destra: il Milan guarda all'Olanda per i suoi due obiettivi

Nel 2017, con 25 milioni investiti, il Milan credeva di aver sistemato definitivamente la fascia destra, ormai da troppi anni priva di un vero e proprio padrone. Andrea Conti sembrava davvero l'uomo giusto, come dimostrato anche nelle primissime uscite in rossonero. Un giocatore tutto corsa e dinamicità, stantuffo instancabile sulla corsia destra... Poi l'infortunio, gravissimo al ginocchio, prima tappa di un lungo calvario che ha intaccato il percorso rossonero e forse la carriera del bergamasco. In questa stagione il ragazzo ha ritrovato la stabilità fisica ma il rendimento non è stato sufficiente, tant'è che, inevitabilmente, il club milanista dovrà cercare un rinforzo che possa offrire certezze e non solo.

VERSO L'OLANDA - Nelle ultime settimane il Milan sembra orientato all'Eredivisie, con due profili che stanno spiccando particolarmente: Denzel Dumfries del PSV Eindhoven e Noussair Mazraoui dell'Ajax. Quasi coetanei, classe '96 il primo e classe '97 il secondo, sono considerati due tra i migliori laterali del campionato olandese. Se Dumfries per caratteristiche ricorda molto Theo Hernandez, potenza e prepotenza offensiva, il nazionale marocchino si distingue maggiormente a livello tecnico, meno esplosivo ma più bravo nello stretto. Entrambi sarebbero due innesti di assoluto valore, il che permetterebbe il Diavolo di pescare con relativa tranquillità.

VALORI DIVERSI - Il Milan non ha disponibilità economiche illimitate, il che potrebbe portare a preferire Mazraoiu rispetto a Dumfries: il marocchino non è più un titolarissimo dei Lancieri, avendo l'Ajax puntato su Dest in questa stagione; discorso completamente diverso per il collega orange, diventato anche capitano del PSV. Se per Mazraoui potrebbe bastare una decina di milioni, per Dumfries ne sarebbero necessari almeno venti. Il Milan negli ultimi giorni ha provato ad inserire Rodriguez nella trattativa, ma il club olandese ha risposto picche. I rossoneri potrebbero tentare nuovamente, magari cambiando le condizioni, sebbene sia chiaro che il calciatore dell'Ajax appaia un obiettivo più raggiungibile.