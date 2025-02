Chi è Warren Bondo, finalmente un'alternativa adatta a Fofana

Sulla pagina Instagram del Monza, se si scorre fino al 16 gennaio, si trova un post che celebra Warren Bondo, nuovo acquisto del Milan, come il miglior giocatore del mese di dicembre della squadra brianzola. Questo ciò che scrive la squadra sul suo profilo: "Il 70% della terra è coperta da acqua, il restante 30% lo copre Warren Bondo". Una frase ironica ma che racconta molto bene le caratteristiche del centrocampista francese e ciò che porterà alla rosa di Sergio Conceicao.

Milan nel destino

Warren Bondo diventa un nuovo giocatore del Milan ieri, sul gong del mercato, il 3 febbraio 2025. Ma il Milan era nel destino del classe 2003 perchè i primi interessi da via Aldo Rossi erano arrivati nel 2019 e si erano ripetuti spesso nelle sessioni di mercato successive. Tradotto: il centrocampista è un pupillo da tempo della dirigenza rossonera, in particolare di Moncada, e arriva a Milanello ancora giovane e con tanto potenziale ma anche con una buona dose di esperienza alle spalle. Nato e cresciuto in Francia, nonostane le origini della Repubblica Democratica del Congo, il nuovo acquisto del Milan è cresciuto in alcune squadre locali prima di approdare nel settore giovanile del Nancy nel 2018, club con il quale ha esordito poi da professionista e da cui è stato prelevato per 700mila euro dal Monza nel 2022. I brianzoli lo hanno girato in prestito alla Reggina per sei mesi nel 2023 ma in Calabria ha trovato poco spazio. Al suo ritorno, con Palladino e anche senza di lui, si è affermato come perno insostituibile del centrocampo della squadra costruita da Adriano Galliani. Saluta il Monza dopo 52 presenze e 1 gol. Quell'unica rete, altro segno del destino, segnata proprio contro il Milan nella scorsa stagione.

Vice-Fofana

Con l'arrivo di Warren Bondo, finalmente il Milan può contare su un reale vice di Youssouf Fofana. E qui torniamo alla citazione Instagram di inizio articolo: il classe 2003 è quel tipo di centrocampista capace di coprire da solo grandi parti di campo garantendo alla squadra più equilibrio e soprattutto una maggiore coesione tra le parti. Proprio come il centrocampista arrivato in rossonero dal Monaco la scorsa estate. Tutt'altro tipo di giocatore rispetto a Ismael Bennacer che andrà numericamente a sostituire e che nel derby aveva rimpiazzato lo stesso Fofana. La dirigenza ha approfittato della richiesta dell'algerino di partire per colmare questa esigneza importante. Bondo ha tra le sue caratteristiche principali anche il recupero palla e anche una buon impiego della sua fisicità: nonostante sia alto "solo" 177 centimetri, il baricentro basso gli permette di essere costantemente un osso duro nei corpo a corpo fisici con l'avversario. Sulla carta è un acquisto molto sensato, il campo ci dirà come sempre se e come renderà.