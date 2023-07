Christian Pulisic è l’uomo della svolta del fronte offensivo del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sessione del calciomercato estivo non è iniziato nel migliore dei modi per i tifosi rossoneri, con la cessione di Tonali vissuta come una ferita aperta e che ci metterà tempo a guarire, cicatrizzarsi e a diventare indolore, se mai lo diventerà. A fronte di una cessione che nessun tifoso avrebbe voluto vivere e vedere, però, la dirigenza rossonera si sta impegnando per dare a Pioli una squadra che possa provare ad alzare il livello - almeno sulla carta - rispetto alla compagine gestita e allenata la stagione conclusa da poco. In questo senso e con questo obiettivo si è compiuto lo sforzo nell’accettare le richieste del Chelsea per portare a Milanello Christian Pulisic.

CHI È CHRISTIAN PULISIC…

Christian Pulisic nasce a Hershey, in Pennsylvania, il 18 settembre 1998. È un giocatore in grado di svariare su tutta la linea di trequarti: dall’esterno sinistro, suo ruolo naturale, a quello destro, passando per il trequartista centrale. La duttilità sul fronte offensivo è una caratteristica che può tornare estremamente utile nel corso della prossima stagione, nella quale le rotazioni saranno importanti e determinanti. Dotato di grande tecnica ed altrettanto temperamento, si è sempre distinto per rapidità, agilità, abilità negli ultimi passaggi e intelligenza tattica, senza disdegnare mai la fase difensiva. Dovrà lavorare sulla lucidità sotto porta, ma ciò che ha in dote è già abbastanza per alzare il livello della rosa in gestione a Stefano Pioli.

…E CHI AVREBBE POTUTO DIVENTARE (E PUÒ ANCORA FARLO)

I numeri che ha in dote il giocatore americano non sono certo quelli di chi infiamma le folle: 1 gol e 1 assist nell’ultimo campionato inglese, 6 gol e 2 assist in quello di due stagioni fa e 4 gol e 2 assist nella Premier League di tre stagioni or sono. Chi ha ancora negli occhi il giocatore che aveva fatto vedere a Dortmund, però, non può aver smesso di crederci. Perché Pulisic ha avuto noie fisiche e sicuramente un ambiente come quello del Chelsea di questi anni non è quello ideale per un giovane che deve affermarsi (vedasi il trattamento ricevuto anche da Werner e Havertz), per cui un’altra chance, con meno pressioni, meno aspettative e con tutta la voglia di spaccare il mondo può essere la soluzione migliore per lui. Lui, Pulisic, che avrebbe potuto diventare un “crack” e che ha ancora tutto il tempo del mondo per esplodere ed esserlo. E l’essersi quasi dimezzato l’ingaggio (da 7.5 milioni al Chelsea ne prenderà 4 al Milan) palesa la serietà con cui questo ragazzo sta abbracciando il progetto rossonero. Christian Pulisic is ready.

di Luca Vendrame