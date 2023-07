Chukwueze e/o Pulisic: chi giocherà sulla destra nel Milan?

Per diversi anni i tifosi milanisti hanno chiesto alla società di rinforzare la catena offensiva di destra, resa un po' sterile dalle prestazioni di Saelemaekers e Messias, i quali, comunque, - e non va dimenticato - sono tra coloro che hanno regalato al mondo rossonero lo Scudetto 2021-2022. Da questa stagione, però, si cambierà: sull'esterno destro ci saranno due volti nuovi di altissimo livello.

Al già più volte visto in campo Christian Pulisic, prelevato per una ventina abbondante di milioni dal Chelsea, si è aggiunto nelle ultime ore Samuel Chukwueze, arrivato dal Villarreal per 20 milioni di euro più 8 di bonus. Il classe 1999 nigeriano è un esterno purissimo: grandissima velocità, ottimo dribbling (dal suo arrivo al Villarreal, solamente Lionel Messi con 475 e Vinícius Júnior con 340 hanno completato più dribbling di Samuel Chukwueze, che è a 308 nella Liga spagnola), fortissimo nell'uno contro uno e negli spazi larghi e con numeri più che buoni anche sotto porta (13 gol e 11 assist nell'ultima stagione). Insomma: un giocatore perfetto per il nuovo 4-3-3 di Pioli.E ora, dunque, chi giocherà titolare come esterno destro considerando che a sinistra c'è l'intoccabile Leao (che, comunque, avrà bisogno di riposare ogni tanto? La premessa, innanzitutto, è semplice: le partite saranno talmente tante e la stagione sarà talmente lunga che tutti avranno il loro spazio e i loro minuti, ma, nel caso in cui si dovesse procedere a stilare un undici titolare ideale, tra Chukwueze e Pulisic Pioli sceglierebbe... uno dei due. È una risposta ovvia, forse anche banale, ma è la verità: il tecnico rossonero sceglierà l'esterno migliore possibile partita dopo partita, considerando periodo, momento di forma e caratteristiche degli avversari. Avere due esterni così forti non è un problema, ma un vantaggio. Erano, d'altronde, gli stessi tifosi milanisti a chiederlo...