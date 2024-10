Chukwueze gol subito, poi il rosso a Reijnders e tanta sofferenza. Il finale thriller regala al Milan tre punti contro l'Udinese

Basta una rete di Samu Chukwueze, su assist del solito Christian Pulisic, dopo 13 minuti di gioco al Milan per battere l'Udinese e dimenticare la sconfitta di Firenze. Al 28' Reijnders rimedia un rosso, i rossoneri restano in inferiorità numerica e da quel momento comincia una partita di grandissima sofferenza. In cui la squadra di Runjaic trova due volte il gol, prima con Ehizibue e nel finale con Kabasele, ma entrambi vengono annullati. Basta così Chukwueze per ritrovare tre punti importantissimi.

Show in trequarti

In un San Siro meno bollente del solito, con la Curva Sud in silenzio per l'inchiesta in corso e le relative conseguenze, il Milan non parte addormentato. Anzi, parte sul pezzo, ha un ottimo approccio, arriva prima su ogni pallone. Okafor flirta subito col gol, poi si mette i panni di Leao e sgasa proprio come lui a sinistra: dal suo guizzo nasce il vantaggio, perché la palla poi passa per Pulisic, arriva sull'altra corsia a Chukwueze che calcia e segna. Un gol fatto tutto dalla batteria dei trequartisti.

Reijnders complica tutto

Dopo la rete il Milan non rifiata. Anzi, continua a spingere, alla ricerca del raddoppio. Ci provano Morata, Reijnders, Pulisic. Ma poco prima della mezzora la partita si complica parecchio: Reijnders stende Lovric, lanciato in porta, e per Chiffi è espulsione diretta; il VAR conferma e la formazione di Fonseca resta in inferiorità numerica. Da qui cambia il match. Fonseca non opera cambi, Pulisic diventa centrocampista. Ma l'Udinese prende coraggio e nel finale trova anche il pari con Ehizibue, ma la posizione di partenza è irregolare: solo un brivido per San Siro, ma si va al riposo sull'1-0.

Viene fuori l'Udinese, ma il Milan regge fino alla fine

Complice l'uomo in più, l'Udinese pian piano comincia a rendersi pericolosa. Comincia dopo il rosso di Reijnders e ha il suo apice a inizio ripresa, mettendo il Milan alle strette. Ehizibue va vicino al gol di testa, Zemura mette in mezzo un pallone che di poco manca Lucca. Runjaic prova ad aumentare ancora la pericolosità con Davis, Payero, Ekkelenkamp. E proprio quest'ultimo pure mette i brividi a Maignan, calciando però fuori.

Infortunio Abraham e finale thriller

Entra Abraham, ma la sua partita dura 5 minuti perché poi si fa male alla spalla ed esce molto dolorante. Entra Loftus-Cheek, il Milan tiene fino alla fine senza attaccanti, con Pulisic a fare quasi da terzino. Allo scadere Kabasele trova l'1-1, ma dopo un lunghissimo check e l'on-field-review Chiffi annulla tutto e San Siro esplode. Perché l'1-0 regge, sì, fino ai tre fischi. E portano tre punti fondamentali.