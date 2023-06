Chukwueze sarebbe l’esterno destro che è mancato tanto al Milan in questi anni

MilanNews.it

Il Milan ha vissuto una stagione strana, complessivamente positiva ma che ha evidenziato i propri limiti come mai avvenuto dalla rivoluzione zlataniana in poi: la necessità di un centrocampista, di un trequartista, di una punta e, soprattutto, di un esterno destro che porti gol e assist. Alexis Saelemaekers e Junior Messias sono stati utili, funzionali e il loro impegno non è mai stato messo in discussione. Tuttavia, per un club con le ambizioni del Milan, c’è bisogno di qualcosa in più in termini di contributi ai gol ed è in questa direzione che si sta orientando la dirigenza rossonera.

PAROLA D’ORDINE: IMPREVEDIBILITÀ

Nella corsia di destra il Milan in fase difensiva è ordinato e applicato. Non è quello il problema, si sa. È quando si attacca che manca quel quid che serve per creare superiorità numerica, per disorientare le difese avversarie e - soprattutto - per concretizzare le occasioni da gol che non vengono capitalizzate da ormai troppo tempo. Chukwueze in questo frangente arriverebbe con un notevole bagaglio tecnico ed un'altrettanto importante dose di imprevedibilità, che darebbero alla fascia destra una spinta ed una pericolosità tali da rendere imprevedibile e pericoloso tutto il reparto offensivo, dal momento che chi affronterebbe il Milan non avrebbe più da tenere particolarmente d’occhio solo la corsia di sinistra. Si creerebbero spazi, la concentrazione avversaria sarebbe distribuita su più versanti, andando ad indebolire complessivamente la tenuta difensiva generale (avendo più minacce da tenere sotto controllo) e a livello di produzione offensiva il Milan crescerebbe molto, potendo contare su entrambe le fasce. L’impatto di Chukwueze è ovviamente ancora tutto da valutare, in quanto ogni discorso è ancora ipotetico, ma le caratteristiche del nigeriano sono quelle che sono mancate agli esterni destri che hanno vestito la maglia rossonera negli ultimi anni e un suo eventuale arrivo a Milano sarebbe una buona notizia per tutto il reparto offensivo.

NUMERI E COSTI

Samuel Chukwueze ha il contratto in scadenza nel 2024, per cui il Villarreal è più propenso a cederlo in questa sessione di mercato e ricavarci qualcosa, anziché vederlo firmare a zero per un’altra squadra già dal prossimo gennaio. La valutazione del sottomarino giallo è di 25 milioni, ma non è escluso che si possa giocare al ribasso data la scadenza così vicina. Di sicuro il Milan proverà ad abbassare le pretese degli spagnoli, potendo contare anche sul fatto che il nigeriano guadagni poco meno di 2 milioni di euro all’anno e che il suo ingaggio rientri pienamente nei parametri del Milan targato RedBird.

