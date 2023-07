Chukwueze-Taremi, tanto forti quanto alternativi: il Milan valuta come occupare l'ultimo slot da extracomunitario

MilanNews.it

Esterno destro o punta, punta o esterno destro? Il Milan è chiamato a rispondere e a trovare una soluzione a questo annoso problema che ci si porta ormai dietro da qualche anno. Le necessità sono chiare: una punta che possa far rifiatare uno stoico Olivier Giroud senza farlo rimpiangere ed un esterno che avvicini la fascia destra ad essere pericolosa, idealmente, come quella sinistra di Theo e Leao.

Oltre alle doverose valutazioni tecniche ed economiche (la capacità di spesa dopo la cessione di Tonali è importante ma non infinita) c'è da prendere una decisione anche per quanto riguarda l'ultimo slot da extracomunitario disponibile. Le regole della FIGC dicono che nella sua situazione (ha concluso la stagione scorsa con più di due extracomunitari in rosa) il Milan quest'anno ne può registrare un massimo di due: uno, che è Loftus-Cheek (ci sono da rispettare dei parametri riguardanti le convocazioni in nazionale che il centrocampista rispetta), e l'altro, soggetto però alla cessione all'estero di un extracomunitario già presente in rosa.

Questa situazione porta al bivio odierno tra Samuel Chukwueze, esterno del Villarreal, e Mehdi Taremi, attaccante del Porto. Il primo è un nigeriano classe 1999, il secondo un iraniano classe 1992. Entrambi extracomunitari, entrambi in scadenza al 30 giugno 2024, entrambi con una prima valutazione piuttosto alta, entrambi giocatori validi e di livello.

Ed ecco che quindi il Milan è chiamato a fare una scelta che inevitabilmente condizionerà anche il resto del mercato: si va su Taremi? E allora per l'esterno destro si deve andare su altri profili seguiti (Isaksen o Bakayoko del PSV). Si scegli di andare su Chukwueze? E allora per la punta il discorso sarà sicuramente diverso visti i tantissimi nomi al vaglio: la sensazione comunque è che il nome giusto non sia ancora saltato fuori.

Quello che è certo però è che il Milan non si discosta dal proprio modus operandi: i giocatori verranno pagati, mai strapagati. Si analizzano, si individua un range di prezzo ritenuto congruo e si rimane lì. Ed ecco perché le richieste di 35 milioni per Chukwueze e 20 milioni per Taremi sono ritenute sicuramente fuori mercato. Come sempre i rossoneri tratteranno, soprattutto per l'esterno del Sottomarino Giallo, ma nel caso in cui non si dovesse arrivare a dama ecco allora che verranno fuori gli altri nomi della shortlist. Sempre tenendo conto di costo, valore tecnico ed eventuale passaporto extracomunitario.