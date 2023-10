Ci sono due Milan in testa alle classifiche: Pioli c'è, Abate impressiona

Il periodo della seconda sosta stagionale è utile per dare uno sguardo alla classifica del Milan, anzi alle classifiche dei Milan; si può notare, in maniera abbastanza inequivocabile, che sia la Prima Squadra di Stefano Pioli che la Primavera di Ignazio Abate si trovano in testa ai rispettivi campionati, in cui stanno mostrando anche tanta consapevolezza e tanto potenziale.

La Prima Squadra ha collezionato 18 punti sui 21 disponibili, vincendo 7 partite su 8 match giocati con 16 gol fatti e 8 subiti; in questo cammino quasi perfetto l'unica nota stonata è rappresentata dal derby perso 5-1 contro l'Inter, ma, tranne nella stracittadina, i rossoneri di Pioli hanno mostrato spirito e grande abnegazione, con lo sfondo di un rinnovato entusiasmo che può solo far bene alle ambizioni del gruppo. In particolare, il tecnico di Parma può contare su una rosa già profonda, con i nuovi acquisti subito ben presenti nelle rotazioni che potranno dare una grande mano nei prossimi mesi lunghi e logoranti.Dopo aver raggiunto per la prima volta nella storia le Final Four di Youth League, in questa stagione la Primavera rossonera punta a fare molto bene anche in Italia, proseguendo sulla strada tracciata con l'arrivo di Elliott grazie al lavoro del neo-responsabile Vincenzo Vergine. E i primi risultati sono sin da subito molto incoraggianti: 5 vittorie e un pareggio nelle prime 6 gare di campionato, con 16 gol fatti e solo quattro subiti, a cui si aggiungono le due vittorie nelle due gare di Youth League. Al di là dei risultati - non il primissimo obiettivo del Club per il settore giovanile - la Primavera sta mostrando un gioco spumeggiante e dominante e ragazzi molto interessanti, come Simic e Zeroli, già nel giro della Prima Squadra, e il bomber del 2008 Camarda.