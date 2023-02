CorSera - Cuore, difesa e Diaz: Pioli ritrova il suo Milan, Tottenham battuto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella notte forse più difficile e importante, il Milan risorge e batte il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions League. Quella dei rossoneri è stata una prestazione di orgoglio, decisa da un gol segnato dopo sette minuti da Brahim Diaz. Peccato che nella ripresa il Diavolo avrebbe potuto fare almeno una rete in più viste le ghiotte occasioni avute da De Ketelaere e Thiaw, ma Stefano Pioli può essere assolutamente soddisfatto della partita giocata dai suoi ragazzi.

DIFESA DI FERRO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan, che non giocava un ottavo di Champions League da ben nove anni, ha fornito una prova di grande cuore e orgoglio. Il Diavolo ha dato così continuità alla vittoria in campionato contro il Torino, ripartendo da una difesa di ferro che ha subito una sola rete nelle ultime tre partite (nelle precedenti tre ne aveva incassate ben 12). Il cambio di modulo, con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, sta dando i suoi frutti e su questo Pioli ha avuto ancora una volta ragione.

COMPATTEZZA ED ENERGIA - Davanti ad un San Siro tutto esaurito (record d'incasso per l'Italia) e a Gerry Cardinale, numero uno di RedBird che è ormai diventato un portafortuna visto che allo stadio ha assistito dal vivo a tre vittorie su tre (prima di ieri, aveva visto in tribuna al Meazza i successi in campionato contro Inter e Juventus), il Milan ha ritrovato compattezza, energia e voglia di combattere. Il primo round se lo è quindi aggiudicato il Diavolo, l'appuntamento ora è all'8 marzo per il match di ritorno a Londra. Nel frattempo i rossoneri dovranno concentrarsi sul campionato e sulla corsa Champions.