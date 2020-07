CorSera - Donnarumma, Europa e rinnovo: presto il faccia a faccia, c’è ottimismo. E oggi fa 200 col Milan

Il Milan vuole trattenerlo, lui è d’accordo. Non sembrano esserci più dubbi sulla permanenza al Milanello di Gianluigi Donnarumma, il quale, contro il Sassuolo, metterà a referto la presenza numero 200 in maglia rossonera. La speranza, ovviamente, è che Gigio e compagni possano festeggiare con una vittoria, che sarebbe importantissima in chiave Europa League.

OTTIMISMO - Come riporta il Corriere della Sera, in merito al rinnovo del contratto di Donnarumma filtra un ottimismo sempre più marcato, sia da parte del club che dello stesso giocatore. L’intenzione comune, infatti, è quella di proseguire insieme. Anche perché Raiola sa benissimo che non è questa l’estate giusta per gli affari. Il Milan, per venire incontro a Gigio e al suo agente, potrebbe acconsentire all’inserimento di una clausola rescissoria non altissima (non superiore ai 50 milioni). Per quanto riguarda l’ingaggio (fino al 2023), si passerebbe a una parte fissa leggermente più bassa rispetto agli attuali 6 milioni, ma con bonus a salire (individuali e di squadra).

EUROPA LEAGUE - La trattativa, in attesa del summit decisivo, va avanti da settimane in videoconferenza. Nel frattempo, Donnarumma è concentrato sul campo e sull’obiettivo da raggiungere. Il suo Milan, infatti, è a caccia del quinto posto che garantirebbe l’accesso diretto alla coppa senza passare dai playoff. Europa e rinnovo, dunque: per Gigio siamo allo snodo decisivo.