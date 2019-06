CorSera - Fuori dall’Europa, ma il Milan riparte: è la prima pietra per pianificare il futuro

In fondo, non tutti i mali vengono per nuocere. Il Milan non parteciperà alla prossima edizione dell’Europa League, ma l’esclusione - come evidenzia il Corriere della Sera - consente al club di sanare tutto il contenzioso passato con l’Uefa e forse mette la prima pietra per pianificare il futuro, magari con un settlement agreement da raggiungere in primavera.

STRATEGIA - L’esclusione - peraltro attesa dal Milan - è stata sentenziata dal Tas, che ha ratificato l’accordo transattivo raggiunto tra i vertici rossoneri e quelli di Nyon. Si è dunque delineato lo scenario che si era presentato dieci giorni fa, frutto della strategia di Gazidis. In base a questa decisione, sono state accantonare le due precedenti sentenze della Camera Giudicante e della Camera Investigativa dell'Uefa sui trienni 2014-2017 e 2015-2018.

FUTURO - Al di là dell’aspetto tecnico, un accordo omnicomprensivo sul passato è vantaggioso per il Milan, che avrebbe potuto incorrere in un cumulo di sanzioni. Il club rossonero può ora gettare le basi per il futuro e provare a ottenere un settlement agreement che preveda un piano di rientro spalmato in più anni.