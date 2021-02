CorSera - Ibra a Sanremo, c'è il programma dello svedese: non farà il pendolare, si allenerà tre giorni in Riviera

Si parla ormai da diverse settimane della presenza di Zlatan Ibrahimovic al prossimo Festival di Sanremo come ospite fisso. In particolare, c'era grande curiosità per sapere come il giocatore e il Milan avrebbero organizzato la settimana dello svedese. Il programma è stato stilato nelle scorse ore dall'attaccante e da Stefano Pioli: Ibra sarà sul palco dell'Ariston tutte le sere, tranne mercoledì quando sarà in campo a San Siro nel match contro l'Udinese.

DEFINITO IL PROGRAMMA - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, per quanto gli allenamenti, si è deciso di evitare allo svedese di fare il pendolare tra Milano e Sanremo e quindi il giocatore si fermerà qualche giorno in Riviera dove si allenerà con l'aiuto di un preparatore e di un fisioterapista del Milan (martedì, venerdì e sabato). Ecco, nel dettaglio, il programma di Ibrahimovic: lunedì allenamento a Milanello, martedì sarà in Liguria per la prima serata, mercoledì rientrerà invece a Milano per la gara contro l'Udinese, giovedì infine tornerà a Sanremo dove rimarrà fino alla serata finale di sabato. Domenica mattina presto, Zlatan raggiungerà poi il resto della squadra rossonera a Verona per il match delle 15 contro l'Hellas.

SERENITA' E FIDUCIA - Negli ultimi giorni, complice anche il momento complicato che sta attraversando il Diavolo, molti tifosi hanno criticato sui social la partecipazione di Ibra al Festival di Sanremo. In via Aldo Rossi, invece, filtra una serenità reale e non di facciata perchè si fidano dello svedese e della sua enorme professionalità che gli permette di essere ancora decisivo a 39 anni.