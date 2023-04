CorSera - Ibra, futuro sempre più incerto dopo l'ennesimo infortunio. Anche il Milan riflette (e intanto cerca un nuovo attaccante)

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Domenica sera nella sfida contro il Lecce era tutto pronto per il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic: durante la ripresa, infatti, lo svedese, che aveva pienamente recuperato dopo l'infortunio rimediato in nazionale, si stava riscaldando a bordocampo poco prima di entrare sul terreno di gioco, ma ad un certo punto ha sentito una fitta molto forte al polpaccio ed è stato costretto a fermarsi e a rientrare negli spogliatoi.

SENSAZIONI NEGATIVE - Come riferisce il Corriere della Sera, sono giorni nerissimi per Ibra che è molto giù di morale dopo l'ennesimo problema fisico di questa stagione. Per il momento non è stato fatto nessun bollettino ufficiale, anche perchè il giocatore non si è ancora sottoposto ad esami strumentali, ma le sensazioni non sono per nulla positive. Anzi, si teme che la sua stagione possa essere già finita. Se così fosse, sarebbe un duro colpo per Zlatan che dopo questo stop inizia a riflettere seriamente sul suo futuro.

RINNOVO E MERCATO - Lui vorrebbe continuare a giocare ("Ho paura di smettere" ha dichiarato qualche tempo fa), anche se per il momento non ci sono stati colloqui con il Milan per parlare del suo rinnovo, che però non è una priorità per il Diavolo. Anche perchè in via Aldo Rossi hanno una missione ben precisa per l'estate, vale a dire trovare un centravanti giovane, di talento e di prospettiva da affiancare a Giroud. La questione Ibrahimovic verrà affrontata solo dopo la fine della stagione quando anche il giocatore avrà forse le idee più chiare su cosa vorrà fare. E chissà che questo nuovo infortunio non possa incidere sulla sua scelta estiva.