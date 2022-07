CorSera - Il Chelsea punta Leao, ma per il Milan è incedibile

MilanNews.it

Il Chelsea, a causa delle note vicende che hanno "colpito" Roman Abramovich, ha dovuto cambiare proprietà e ora è finito nelle mani del magnate americano Todd Boehly che sta lavorando in prima persona alla creazione della nuova squadra. E dopo aver praticamente definito l'arrivo dal Napoli di Kalidou Koulibaly per 40 milioni di euro, ora è pronto ad andare all'assalto di un altro gioiello della Serie A, vale a dire il rossonero Rafael Leao.

LEAO INCEDIBILE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che da Casa Milan non sono arrivate conferme sulle voci messe in giro ieri dal Guardian sull'interessamento dei Blues per il giovane attaccante portoghese. Per il Diavolo, il giocatore, che è stato l'uomo in più nella volata scudetto della scorsa stagione, è assolutamente incedibile e la volontà è quella di andare avanti insieme, anche se la trattativa per il rinnovo va avanti a rilento. Tra l'altro i rapporto con l'agente Jorge Mendes non sono proprio idilliaci visto che è il procuratore sta provando a portare Renato Sanches al PSG, nonostante il Milan abbia già l'accordo con il Lille.

150 MILIONI - I rossoneri non si fanno comunque intimorire: chi vuole Leao dovrà infatti versare i 150 milioni della clausola, altrimenti il portoghese onorerà il contratto fino al 2024. Intanto, i colloqui per il suo rinnovo vanno avanti e in via Aldo Rossi sperano che la situazione possa sbloccarsi presto. Attualmente l'ex Lille guadagna 1,5 milioni, il Diavolo ne ha messi sul piatto 4, cifra però insufficiente per Mendes che ne chiede almeno 6. Servirà quindi uno sforzo importante da entrambe le parti per arrivare ad un'intesa, ma il Milan farà di tutto per trattenerlo.