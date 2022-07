CorSera - Il Milan, il Bruges e la trattativa infinita per De Ketelaere: avanti a oltranza, distanza colmabile

MilanNews.it

Dopo il blitz in Belgio di Paolo Maldini e Frederic Massara, in molti erano convinti che la trattativa per Charles De Ketelaere, da tempo primo obiettivo del Milan per la trequarti, potesse finalmente sbloccarsi nel giro di poche ore e invece sono già pasati diversi giorni ed è ancora tutto fermo. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, si tratta di una distanza assolutamente colmabile visto che sono 2-3 milioni di euro, ma per il momento la fumata bianca non arriva.

TELENOVELA BELGA - Nonostante questo, resta fiducia sul buon esito di questa trattativa che, come riporta stamattina il Corriere della Sera, si è trasformata in una vera e propria telenovela. Milan e Bruges per ora restano ferme sulle proprie posizioni: i rossoneri non intendono andare oltre i 32-33 milioni (bonus compresi) che hanno già messo sul piatto, mentre i belgi chiedono non meno di 35-36 milioni e non si fanno nemmeno condizionare dalla volontà di De Ketelaere che da tempo spinge per il suo trasferimento alla corte di Stefano Pioli.

DISTANZA MINIMA - La distanza è minima e per questo sarebbe davvero clamoroso se questo affare dovesse saltare. Ma per sbloccare lo stallo e arrivare alla tanto attesa fumata bianca serve uno piccolo sforzo da parte di entrambe le società. Il Milan si sta comunque guardando intorno per non farsi trovare impreparato nel caso in cu si arrivasse alla rottura e ha già individuato l'alternativa a De Ketelaere: si tratta di Hakim Ziyech, attaccante del Chelsea che potrebbe liberarsi a cifre relativamente basse.