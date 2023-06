CorSera - Il Milan piazza tre colpi: in arrivo Loftus-Cheek, Pulisic e Romero

MilanNews.it

Sembra essersi finalmente sbloccato il mercato in entrata del Milan che è in procinto di chiudere in pochi giorni ben tre colpi: quello più vicino ad andare in porto è Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea, ma è in via di definizione, sempre dai Blues, anche l'arrivo dell'attaccante esterno Christian Pulisic. Nella giornata di domani, infine, dovrebbe essere definito lo sbarco a Milanello di Luka Romero, giovanissimo trequartista in uscita a zero dalla Lazio.

DOPPIO COLPO DAL CHELSEA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che nelle scorse ore il Diavolo ha trovato l'accordo con il Chelsea per l'acquisto a titolo definitivo di Loftus-Cheek: il 27enne mediano inglese costerà 16 milioni di euro di base fissa più 4 milioni di bonus legati agli obiettivi di squadra. Ma non dovrebbe essere l'unico arrivo da Londra visto che il Milan sta definendo anche l'affare Pulisic, 24enne attaccante americano che ha anche il passaporto croato e dunque arriverebbe da comunitario.

INCONTRO PER ROMERO - I dirigenti di via Aldo Rossi non si fermano però qui e nelle prossime ore dovrebbero finalizzare un altro innesto, vale a dire Luka Romero, attaccante in scadenza di contratto con la Lazio: nella giornata di domani, infatti, i rossoneri incontreranno il suo agente Fali Ramadani per arrivare ad un accordo definitivo e regalare a Stefano Pioli un nuovo rinforzo offensivo. Il mercato milanista non si fermerà a questi tre colpi: per il centrocampo ci sono infatti nel mirino anche Musah del Valencia e Reijnders dell’Az Alkmaar, mentre per l'attacco piacciono sempre Scamacca e Morata.