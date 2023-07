CorSera - Le grandi manovre del Milan: assalto a Pulisic e Reijnders. Rossoneri su Frattesi: si tenta il sorpasso all'Inter

MilanNews.it

Da ieri è ufficiale il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle e così può finalmente sbloccarsi il mercato del Milan. I rossoneri sono scatenati e puntano a chiudere a breve un paio di colpi, vale a dire Christian Pulisic del Chelsea e Tijjani Reijnders dell'AZ Alkmaar. Ma i dirigenti del Diavolo sono al lavoro anche su altre piste, come per esempio quella che porta a Davide Frattesi del Sassuolo.

DOPPIO COLPO - Come riferisce il Corriere della Sera, nella giornata di ieri c'è stato un incontro a Casa Milan tra Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Stefano Pioli, durante il quale quest'ultimo ha indicato il primissimo obiettivo per il centrocampo: si tratta di Reijnders che ha una valutazione di 18 milioni di euro. L'assalto milanista al mediano olandese è partito, così come non si ferma quello a Pulisic, che nelle scorse ore ha rifiutato l'offerta del Lione in quanto vuole solo il Milan. Il sogno di Pioli è quello di avere questi due giocatori a disposizione già per il raduno di lunedì prossimo a Milanello.

INCONTRO PER FRATTESI - In attesa di novità su questi due fronti, il Milan è pronto a muovere il suo primo passo ufficiale per Davide Frattesi: nella giornata di oggi, infatti, è in programma un incontro tra l'ad milanista Furlani, quello del Sassuolo Carnevali e l'agente del giocatore Riso. I rossoneri vogliono provare il sorpasso nei confronti dell'Inter, al momento in pole per assicurarsi le prestazioni del centrocampista neroverde. Il Diavolo proverà ad inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica gradita al Sassuolo: i nomi sono quelli di Daniel Maldini, Lorenzo Colombo e Tommaso Pobega.