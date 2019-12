CorSera - Milan, a Parma contava vincere e la vittoria è arrivata: bene la difesa, ma l'attacco resta un problema

Una partita vinta non può certamente far dimenticare la classifica che resta ancora piuttosto deludente e risolvere tutti i problemi di questo Milan, ma può essere certamente un primo passo verso la fine del tunnel. Ieri contro il Parma, come spiega questa mattina il Corriere della Sera, contava vincere e la vittoria è arrivata: un successo sofferto, ma meritato per i rossoneri grazie al terzo gol in campionato di Theo Hernandez nel finale.

PROFILO BASSO - Dopo il match, Stefano Pioli si è ovviamente detto contento e soddisfatto della vittoria, ma allo stesso tempo ha preferito tenere un profilo basso perchè il suo Milan non è ancora fuori dalla crisi: "Dobbiamo essere realisti e concentrati, non abbiamo cancellato il brutto momento, le sensazioni però sono positive". E' innegabile che, dopo il suo arrivo sulla panchina milanista, le cose sono migliorate in casa rossonera sia dal punto di vista tecnico che mentale.

CONTINUITA' - Ora però per il Milan sarà fondamentale dare continuità alla vittoria del Tardini già domenica prossima in casa del Bologna. Contro il Parma, c'è stata una grande prestazione della difesa milanista che non ha concesso quasi nulla all'attaccanti emiliani. Resta purtroppo invece ancora il problema dell'attacco e del gol: anche ieri, infatti, c'è stata una serie di errori davanti alla porta. Manca un vero finalizzatore vista la crisi infinita di Kris Piatek ed è proprio per questo che a gennaio il club di via Aldo Rossi prenderà un nuovo attaccante.