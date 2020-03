CorSera - Milan, Gazidis ha deciso: via Boban. Per Elliott, Maldini può restare se accetta di fare squadra

Manca ancora l'ufficialità, ma è ormai certo l'addio di Zvonimir Boban: il croato, tornato al Milan la scorsa estate, è in uscita dal club di via Aldo Rossi su preciso input dell'ad Ivan Gazidis con cui la convivenza non è mai stata facile e la recente intervista dell'ex giocatore alla Gazzetta dello Sport è stata la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso.

RAPPORTO COMPROMESSO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Zvone non ha per niente apprezzato l'invasione di campo del sudafricano cha contattato Ralf Rangnick senza avvisare nè lui, nè Maldini, cioè coloro che sono a capo della parte sportiva del Milan. Che il rapporto tra i due fosse ormai compromesso lo testimonia poi anche questo retroscena raccontato dal quotidiano milanese: già da giorni, infatti, gli avvocati delle parti sono al lavoro per trattare la buonuscita del croato, il quale sembra destinato a tornare alla Fifa.

FUTURO MALDINI - Con Boban via, bisognerà capire quale sarà il futuro di Paolo Maldini e di Frederic Massara. In particolare, l'arrivo di Rangnick toglierebbe ovviamente spazio all'ex capitano milanista, ma il Milan non vuole mandarlo via a priori: toccherà a lui scegliere se lasciare pure lui il club rossonero o se rimanere, ma in quest'ultimo caso dovrà comprendere obblighi e doveri di lavorare in un team. In ascesa sono invece le quotazioni di altri manager che lavorano già in via Aldo Rossi, come per esempio Almstad e Moncada, i quali sono molto vicini a Ivan Gazidis.