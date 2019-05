CorSera - Milan, il sogno Champions è ancora vivo ma serve un aiutino dalla Juventus

Il Milan è ancora vivo e dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Fiorentina ci sono ancora speranze di raggiungere il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League. Non è un mistero però che il destino dei rossoneri non sia nelle loro mani: oltre a vincere le ultime due sfide contro Frosinone e Spal, la squadra di Gattuso deve infatti sperare nell'aiuto della Juventus che se domenica dovesse battere l'Atalanta spianerebbe la strada del Diavolo verso la Champions.

PASSO FALSO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il futuro dei rossoneri nelle mani della vecchia Signora: i bergamaschi di Gasperini hanno infatti tre punti di vantaggio sul Milan che quindi deve sperare in un passo falso dei nerazzurri allo Stadium. Al'Atalanta potrebbe bastare un punto a Torino, tenendo conto del fatto che poi all'ultima giornata si troverà di fronte il Sassuolo che ormai è salvo e non ha più obiettivi da raggiungere.

PARLA GIGIO - Quella che inizia oggi sarà una settimana ad altissima tensione visto che in palio c'è la Champions League e soprattutto i quasi 50 milioni di euro che potrebbero finire nella casse del Milan. La sintesi del momento e del pensiero rossonero l’ha fornita Gigio Donnarumma, il quale dopo il successo contro la Fiorentina ha dichiarato: "Speriamo che la Juve faccia il suo dovere". Queste parole hanno fatto parecchio rumore nelle ultime ore, scatenando l'inferno sui social e non solo. Ad aumentare ancora di più la tensione è poi la questione dell'orario delle partite di domenica: per giocare in contemporanea con l'Atalanta, la cui partita contro la Juventus è stata spostata alle 20.30, il club di via Aldo Rossi ha chiesto lo spostamento del match contro il Frosinone alla stessa ora (è in programma alle 18), ma la Lega Calcio non sembra al momento intenzionata ad accogliere la richiesta del Milan.