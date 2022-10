CorSera - Milan, Leao è l'uomo in più di Pioli. Ma c'è sempre il nodo rinnovo

MilanNews.it

L'inizio di campionato di Rafael Leao è stato impressionante: quattro gol e quattro assist in Serie A per il giovane attaccante portoghese che è ormai l'uomo in più del Milan di Stefano Pioli. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che l'ex Lille sta trascinando i rossoneri anche in questa prima parte di stagione dopo averlo già fatto l'anno scorso nella conquista del 19° scudetto.

TANTI ESTIMATORI - Queste prestazioni da top player hanno attirato ovviamente l'attenzione di diverse big europee, in primis il Chelsea che sarà la prossima avversaria del Diavolo in Champions League (mercoldì alle 21 a Londra). Paolo Maldini, dt rossonero, ha dichiarato nei giorni scorsi che nessuno è incedibile, ma per meno di 100 milioni di euro Leao non sarà ceduto. In via Aldo Rossi continuano però a sperare ancora di riuscire a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024.

NUOVA OFFERTA - Nelle prossime settimane, i dirigenti del Milan forzeranno la mano, mettendo sul tavolo una proposta da 6-7 milioni di euro annui per convincere il portoghese a prolungare. I rossoneri sono pronti a fare uno sforzo importante, ma ovviamente sarà decisiva la volontà del giocatore di restare e di continuare a crescere a Milanello. L'inizio di stagione sta confermando che Leao è il grande trascinatore del Diavolo e per questo il club di via Aldo Rossi non intende privarsene.