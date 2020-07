CorSera - Milan, messaggio al campionato: l'obiettivo è l'Europa League ma senza la grana playoff

Eravamo abituati a un Milan piccolo con lo grandi. Lo ritroviamo, dopo il lockdown, in versione "ammazza big", spietato e letale. E ora anche la Juventus, prossima avversaria dei rossoneri in Serie A, comincia ad avere un certo prurito. Dopo aver battuto la Roma a San Siro, i ragazzi di Pioli si sono presi un’altra bella rivincita, battendo all’Olimpico una Lazio sì rimaneggiata e in emergenza, ma decisamente più quotata degli avversari.

OBIETTIVO 5° POSTO - Come riporta il Corriere della Sera, il mezzo passo falso con la SPAL è alle spalle: ieri sera il Milan ha mandato un chiaro messaggio al campionato. Adesso la missione dei rossoneri è conquistare un posto ai gironi di Europa League, evitando la grana del playoff. L’obiettivo è alla portata, perché il quinto posto è vicino e questa sera Roma e Napoli si toglieranno punti. Una vittoria, quella contro la Lazio, piena e meritata, decisa dagli attaccanti, in un senso e nell’altro: la presenza di Ibra ha pesato, così come l’assenza di Immobile.

SCELTA AZZECCATA - Pioli si è portato dietro il dubbio fino a metà pomeriggio. Il tecnico rossonero ci ha pensato su una notte intera: Ibrahimovic ha un’autonomia di 45 minuti, meglio sfruttarlo subito o schierarlo nella ripesa? Alla fine ha scelto il Piano A. E la mossa è stata azzeccata. A pesare sulla scelta è stata la dura lezione di Ferrara, dove l’approccio sbagliato della squadra era costato due punti. Con Zlatan no, è difficile che accada.