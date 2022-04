CorSera - Milan, niente finale di Coppa Italia. Ora testa al campionato: i rossoneri non possono più sbagliare

MilanNews.it

Il Milan dovrà aspettare almeno un altro anno per tornare a vincere la Coppa Italia, trofeo che i rossoneri non alzano dal 2003: ieri sera a San Siro, la squadra di Stefano Pioli è stata infatti battuta 3-0 dall'Inter (si ripartiva dallo 0-0 dell'andata) e così in finale (l'11 maggio a Roma) ci vanno proprio i nerazzurri che stasera conosceranno il nome del loro avversario (Juventus o Fiorentina).

SERATA DA DIMENTICARE - Come spiega stamattina il Corriere della Sera, il Diavolo ha confermato ancora una volta le sue difficoltà ad andare in gol: i rossoneri hanno creato diverse occasioni, ma nessuno ha avuto la cattiveria e l'incisività di buttarla dentro. Ieri sera, inoltre, anche la difesa, imbattuta da sette gare di fila, è crollata senza attenuanti. Insomma, una serata davvero da dimenticare per il Milan che può però recriminare per una rete annullata dall'arbitro Mariani a Bennacer per un fuorigioco di Kalulu che avrebbe potuto riaprire il match. Questa decisione arbitrale ha lasciato parecchi dubbi e tanta rabbia tra i milanisti.

REAZIONE IMMEDIATA - In casa rossonera c'è ovviamente tanta delusione per il risultato di ieri sera, ma ora Pioli dovrà essere bravo a far reagire subito i suoi ragazzi che hanno ancora un campionato da giocarsi. Domenica sera, i rossoneri saranno impegnati all'Olimpico di Roma contro la Lazio, un match che non possono assolutamente sbagliare. Il sogno scudetto è ancora lì, è vero che non dipende più solo dal Diavolo, ma bisogna stringere i denti e lottare fino alla fine.