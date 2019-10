CorSera - Milan, nuovo passo indietro contro la Roma: la crisi rossonera continua

La svolta della stagione del Milan non è arrivata nemmeno contro la Roma, anzi ieri all'Olimpico i rossoneri hanno perso e sono così sprofondati a -7 dal quarto posto del Napoli. Parlare di Champions è ormai un'utopia, la crisi milanista continua e sono già cinque le sconfitte nelle prime nove giornate di campionato. Giampaolo non era il vero problema del Milan e Pioli non ha la bacchetta magica.

PASSO INDIETRO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che riporta le parole del tecnico rossonero il quale ha parlato di un passo indietro della sua squadra dopo la buona prestazione contro il Lecce: "Abbiamo fatto un passo indietro, c’è molto da lavorare: sono convinto che la squadra abbia qualità, ma a livello tecnico abbiamo fatto troppo poco". La vittoria dei giallorossi è stata meritata, anzi se non ci fosse stato Donnarumma il passivo sarebbe stato anche più ampio.

CRISI INFINITA - Il Milan torna così a casa non solo con zero punti in tasca, ma pure con la consapevolezza che la strada per uscire dalla crisi è ancora lunga e in salita. Il passo indietro rispetto a una settimana fa è stato evidente: Pioli dovrà lavorare tanto e dovrà farlo in fretta perchè la classifica inizia ad essere piuttosto preoccupante. Giovedì si torna subito in campo ed è innegabile che contro la Spal a San Siro la vittoria deve arrivare a tutti i costi.