CorSera - Milan, ora serve una svolta: ogni forza orientata sul campionato, inizia la fase decisiva

Il Milan non è uscito di strada, ha solo perso un attimo la traiettoria. Ci sta, soprattutto quando le curve sono tante e insidiose. Ma ora bisogna rimettersi in carreggiata, riprendere la scia e... provarci. Perché il calcio è imprevedibile, non è una scienza esatta, ma bisogna comunque fare i conti con i numeri. E quelli del Milan in questo 2021 (7 sconfitte, 2 sole vittorie nelle ultime 10 partite) sono tutt'altro che eccezionali.

ACCELERARE - Come riporta il Corriere della Sera, sfumato l’obiettivo Europa League, al Milan resta ora solo il campionato. Oggi la Fiorentina al "Franchi", poi Sampdoria, Parma, Genoa e Sassuolo: cinque giornate che segneranno il destino dei rossoneri. Il prossimo scontro diretto è lontano (il 25 aprile in casa della Lazio), significa che se c’è un momento giusto per piazzare l’accelerata, è questo.

CUORE E TESTA - Bisogna ritrovare entusiasmo e incanalare ogni risorsa sul campionato. Testa e cuore, dunque: l’Europa League era un piano B, ma da qui in poi l’unica strada per raggiungere la Champions passa dall’Italia. Lo scudetto non è mai stato un obiettivo del club, ma il quarto posto (minimo) sì: ecco perché Pioli e i suoi non possono permettersi di fallire. Ora il Milan deve ritrovare se stesso.