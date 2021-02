CorSera - Milan, ora serve una svolta: scontro Champions con la Roma, un esame da non fallire

Un’altra grande sfida, un altro match che dirà molto sulle (reali) ambizioni di questo Milan. L’obiettivo è noto: arrivare tra le prime quattro. Ma bisognerà svoltare e riprendere la corsa interrotta bruscamente un paio di domeniche fa. Insomma, come sottolinea il Corriere della Sera, serve il vecchio Diavolo, quello che aveva messo tutti in riga per ventuno giornate. E serve subito, già stasera.

SCONTRO DIRETTO - All’Olimpico ci sono in palio punti pesantissimi per la zona Champions League: la gara con la Roma - osserva il CorSera - una concorrente direttissima, è un esame cruciale, di quelli che non si possono fallire. Un’altra sconfitta, infatti, complicherebbe tutto e aprirebbe ufficialmente una crisi impensabile fino a un mese fa. Oggi il Milan si gioca una bella fetta di stagione.

MAL DI GOL - Per uscire col sorriso dall’Olimpico servirà una prova di spessore. E bisognerà ritrovare la via del gol (su azione) smarrita nelle ultime curve. Il Milan, infatti, che fino a poche settimane fa realizzava almeno due reti a partita, ora fa una fatica tremenda a buttarla dentro. Questione di testa o gambe? C’è dentro un po’ tutto. Ebbene, è il momento di lasciarsi alle spalle le inquietudini.