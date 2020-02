CorSera - Milan, senza Ibra non è la stessa cosa: solo un pari contro il Verona, occasione persa dai rossoneri

Il Milan ha perso una grande occasione per avvicinarsi ancora di più alla zona Champions, che continua a distare sempre 7 punti: contro il Verona a San Siro, i rossoneri di Pioli non sono andati infatti oltre all'1-1, non sfruttando così l'inatteso pareggio dell'Atalanta contro il Genoa. Il Diavolo resta così sesto, quindi in piena zona Europa League, con gli stessi punti di Parma e Cagliari.

PESSIMO APPROCCIO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ieri si è sentita parecchio l'assenza di Zlatan Ibrahimovic: l'approccio al match dei rossoneri è stato pessimo e in campo si è visto che senza lo svedese è tutto un altro Milan. Nel secondo i veneti hanno colpito due pali (un legno anche per il Diavolo con Castillejo) e sono rimasti in 10 per l'espulsione di Amrabat, ma la squadra di Pioli non ha saputo sfruttare la superiorià numerica e alla fine è arrivato un 1-1 che serve poco.

MOMENTO STORICO - Vedendo i risultati delle altre, quella di ieri è stata un'occasione persa dai rossoneri che si "consolano" con l'esordio in Serie A di Daniel Maldini,figlio di Paolo e nipote di Cesare: solo pochi minuti per lui, ma si è trattato comunque di un momento storico nella storia del Milan e anche del calcio italiano. Purtroppo, festeggiare un evento del genere con una vittoria sarebbe stato meglio, ma senza Ibra non è la stessa cosa.