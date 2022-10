CorSera - Milan, solo una contrattura per Brahim Diaz: lo spagnolo ci prova per la Dinamo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Quella di sabato sembrava essere una serata perfetta per Brahim Diaz, autore di una doppietta nel primo tempo della sfida contro il Monza, ma nella ripresa ecco un problema muscolare che lo costringe ad abbandonare il campo. In casa rossonera c'era un po' di preoccupazione visto che il giocatore ha chiesto subito il cambio. Per fortuna però gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno escluso lesioni: si tratta solo di una contrattura al gluteo sinistro e quindi non è escluso che possa recuperare per il match decisivo di Champions League di domani sera a Zagabria contro la Dinamo.

OTTIMISMO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che oggi si capirà se lo spagnolo potrà partire per la Croazia. Da Milanello filtra ottimismo e dunque la speranza è che Diaz possa essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli. Sarebbe un recupero fondamentale visto che Brahim è uno dei più in forma e sembra essere finalmente pronto per il definitivo salto di qualità. Al momento, il trequartista spagnolo sembra aver anche superato Charles De Ketelaere nelle gerarchie del tecnico rossonero viste le difficoltà del belga.

RECUPERO IMPORTANTE - Il match di domani sera contro la Dinamo Zagabria è fondamentale per il Diavolo che deve vincere a tutti i costi per continuare a sperare nel passaggio agli ottavi di Champions League. E per questo il recupero di Diaz sarebbe importantissimo: con la sua velocità e qualità, il giocatore spagnolo, che è in prestito con diritto di riscatto fino a giugno, dovrà dare la giusta vivacità al Milan che deve tornare a casa dalla Croazia con i tre punti in tasca.