CorSera - Milan sottotono e mai pericoloso: i rossoneri si consolano con un prezioso pareggio contro la Lazio

Lazio-Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia, è terminata 0-0 e quindi il discorso qualificazione è rinviato al match di ritorno, in programma a fine aprile. Un pari senza gol che lascia tutto aperto e che va bene soprattutto ai rossoneri, i quali sono apparsi un po' sottotono rispetto alle ultime prestazioni. Anche Rino Gattuso, al termine della sfida, ha dichiarato di tenersi stretto il pareggio e di salvare solo la prestazione difensiva della sua squadra.

UNA SOLA SCONFITTA - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, il Milan ha costruito molto poco in avanti, con Piatek che non ha segnato per la prima volta da quando gioca titolare in rossonero. La formazione milanista ha però dimostrato che ora sa anche soffrire e sembra non saper più perdere: nel 2019, infatti, il Diavolo è stato sconfitto una sola volta nella Supercoppa di Gedda contro la Juventus. Due mesi fa, la squadra di Gattuso non era così compatta e solida.

RITORNO TRA DUE MESI - Ovviamente al ritorno servirà qualcosa di più per raggiungere la finale di Coppa Italia, che, senza la Juventus, eliminata ai quarti dall'Atalanta, assume un valore enorme: tutte le semifinaliste hanno infatti la grande chance di alzare un trofeo che è stato vinto dai bianconeri nelle ultime quattro edizioni. Per ora, Gattuso si tiene stretto questo prezioso 0-0: al ritorno ci penserà tra due mesi, ora testa subito al campionato e alla corsa Champions.