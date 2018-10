CorSera - Milan, una sconfitta che brucia: solo dopo la Samp si capirà cosa lascia una botta così

In casa rossonera, c’era gande attesa per il derby di ieri sera che avrebbe potuto lanciare il Milan verso i primi posti della classifica e invece il Diavolo e i suoi tifosi escono da San Siro con tanta tristezza e delusione dopo il gol di Icardi nei minuti di recupero. Va detto però che, a differenza di altre partite, questa volta i rossoneri non hanno giocato bene e alla fine hanno pagato un grave errore di Donnarumma che ha sbagliato l’uscita e ha spalancato la porta milanista al capitano dell’Inter.

CONTRACCOLPO - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, il Milan torna a perdere dopo sei risultati utili di fila in campionato, ma una sconfitta del genere rischia di avere ripercussioni anche nelle prossime gare: il derby è una delle partite più importanti in una stagione e perderlo in questo modo potrebbe certamente condizionare mentalmente la squadra di Rino Gattuso nelle prossime settimane. Solo dopo il prossimo match di Serie A contro la Sampdoria si capirà cosa lascia una botta così.

POCA DETERMINAZIONE - L’Inter ha fatto di più per vincere questa partita, mentre il Milan si è limitato a stare corto, difendere e provare qualche ripartenza, ma con poca determinazione. E così alla fine l’ha spuntata chi ci ha provato di più e chi ci ha creduto fino alla fine. In casa rossonera c’è grande rammarico e la grande notte del derby di trasforma nel grande incubo del Diavolo, con la speranza che questa sconfitta venga dimenticata il prima possibile e che non abbia contraccolpi sulla formazione milanista.