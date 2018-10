CorSera - Milan, via la paura: vincere il derby per compiere il salto di qualità e svoltare definitivamente

Una ricetta per vincere il derby? Non esiste. Ma un piano per provarci, quello sì. Ce l’ha Spalletti, ovviamente. E ce l’ha anche Gattuso, che di stracittadine ne ha vissute e vinte parecchie nel corso della sua carriera. Rino lo ha spiegato alla sua squadra: l’Inter si affronta con rispetto ma senza paura.

ZERO PRESSIONI - Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, l’approccio psicologico di Gattuso al partitone si fonda in su due pilastri: alleggerire la pressione ed evitare di concentrarsi sulla classifica. "Mi sono sforzato di creare un clima tranquillo lungo la settimana - ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa - non ho dato nessuna pressione ai ragazzi. Sento dire che chi perde ne esce con le ossa rotte ma non è vero, siamo solo alla nona giornata".

SVOLTA - Una eventuale sconfitta contro i cugini, dunque, non cambierebbe il percorso del Milan né tantomeno le ambizioni (e l’umore) del gruppo. In realtà, Rino sa benissimo che non funziona così. Il suo Milan arriva da tre vittorie ed è in crescita evidente: piaccia o meno, vincere oggi significa compiere il salto di qualità. Svoltare, per scegliere una parola che Gattuso detesta.